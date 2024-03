Top&Flop Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli batte la Juventus con il risultato di 2-1 al termine di una partita molto tirata. Se gli azzurri hanno dimostrato buoni margini di crescita, hanno peccato in alcuni aspetti come la fase difensiva, ancora non ottimale. A decidere sono stati i gol di Khvicha Kvaratskhelia e di Giacomo Raspadori. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore degli azzurri.

TOP – Khvicha Kvaratskhelia

Il georgiano ha giocato una gara da top player. Per lui pochi spazi e palloni giocabili, ma quando gli è arrivato quello giusto ha trovato la conclusione per la rete dell’1-0. Fa fatica a trovare spazio per il resto del match, ma quando ha il pallone tra i piedi c’è sempre la sensazione che possa nascere qualcosa di pericoloso.

FLOP – Mathias Olivera

L’uruguaiano non ha giocato una delle sue migliori partite. In avvio ha commesso alcuni lisci molto gravi, di quelli che possono costare caro. Ha provato a dire la sua in fase offensiva, ma senza scrollare di dosso i vari errori commessi in fase difensiva. Menzione per Victor Osimhen, reduce da un rigore sbagliato e da un match molto difficile.