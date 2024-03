Ranieri: “Era importante prenderei i tre punti. Salvezza? Dipende da noi uscirne”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l’Empoli per 0-1 con il gol di Jankto:

“Era importante prendere i tre punti, avevamo davanti un avversario con qualità e velocità. La gara è stata una partita brutta, sporca e cattiva e dovevamo fare così per non farli giocare bene”.

La salvezza?

“Dipende da noi uscirne, i punti ci sono ma dobbiamo andarceli a prendere non so come e dove, dipende da noi e da quanta voglia abbiamo voglia di soffrire”.