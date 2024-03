LIVE MN – Bus della Juve partito alla volta del Maradona

Il pullman bianconero è ora in partenza dal Parker per raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona per il match di oggi alle 20.45. Calzona vuole portare più punti possibili al Napoli per provare a raggiungere un difficilissimo quarto posto. Allegri vuole rimanere tra le prime tre. L’ultima vittoria della Juventus al Maradona è stato il 3 marzo 2019.

Sarà il 156esimo confronto in Serie A tra Napoli e Juventus, la sfida numero 78 in casa azzurra. Questo il bilancio dei 77 precedenti al San Paolo/Maradona:

27 vittorie del Napoli;

27 pareggi;

22 successi della Juve.