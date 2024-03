CdM – Quanti dubbi sulla formazione, il primo è su Zielinski! Il motivo

Secondo quanto confermato da diverse testate, Francesco Calzona dovrebbe confermare otto undicesimi della formazione scesa in campo contro il Sassuolo. I dubbi e i ballottaggi contro la Juventus domani sono molteplici. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno: “Qualche dubbio sulla formazione c’è, Zielinski finora ha sempre giocato nei big-match ma Traorè è in crescita, tra Ostigard e Juan Jesus il ballottaggio è aperto. Calzona dovrà scegliere anche tra Olivera e Mario Rui, che è tornato in campo contro il Sassuolo dopo quattro esclusioni dalla formazione titolare”.