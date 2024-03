Si torna a giocare al Maradona dopo le due trasferte esterne contro Cagliari e Sassuolo. Domenica al Maradona andrà in scena la tanto attesa sfida contro la Juventus. Secondo Sky Sport, Calzona non modifica in attacco e ripristina l’assetto difensivo con Juan Jesus titolare al centro della difesa. Unico dubbio a centrocampo, con il ballottaggio sempre vivo tra Zielinski e Traoré.