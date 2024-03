Ospite ai microfoni di Radio Radio, l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato in vista della sfida che i bianconeri giocheranno contro il Napoli:

“Il Napoli con Osimhen è un’altra squadra, anche Kvaratskhelia si esalta quando ha accanto il nigeriano, che è fondamentale perché gli libera spazi nei quali lui riesce ad infilarsi, e contro il Sassuolo in questo modo ha fatto doppietta. Se la Juventus si troverà di fronte il Napoli di Cagliari è un conto, se invece sarà quello visto a Reggio Emilia potrebbe diventare un problema per i bianconeri, sarebbe uno scontro tra l’attacco del Napoli e la difesa della Juventus”.

“Di sicuro i sei gol hanno ridato autostima all’ambiente partenopeo, quindi sarà una partita complicata per la Juve, io personalmente vedo leggermente favorita la squadra di Calzona. Le parole di De Laurentiis sul prossimo Mondiale per Club e la minaccia di azioni legali contro la Juventus? Spero fosse una battuta come quelle che lui ama fare, in caso contrario sarebbe un discorso decisamente fuori luogo da parte di un presidente”.