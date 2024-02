Osimhen nella storia del Napoli: in doppia cifra per 4 stagioni consecutive, solo altri due c’erano riusciti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rientro di Osimhen è stata una manna dal cielo per il Napoli. Dopo la tripletta di ieri, il nigeriano è entrato ancora di più nella storia del Napoli: “Osimhen ieri è entrato nella stretta cerchia dei calciatori in doppia cifra nella storia del Napoli per quattro stagioni consecutive, in compagnia di Maradona e Sallustro. Numeri mostruosi: dal suo ritorno in campo, solo Haaland ha segnato quanto Osimhen tra i giocatori dei maggiori 5 campionati europei. Victor darà l’anima fino alla fine per gli azzurri, poi sarà addio. Una scelta condivisa, non di certo un tradimento”.