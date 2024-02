L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Cyril Ngonge non è stato convocato per la partita con il Sassuolo. Ieri, però, si è aggiunto anche il forfait di Jens Cajuste per un problema muscolare accusato post trasferta di Cagliari. I due giocatori, considerando che il 12 marzo c’è il ritorno con il Barcellona salteranno anche la sfida di domenica con la Juventus. Ngonge, fermato da un trauma a un ginocchio e da qualche noia muscolare, ha lavorato in palestra anche ieri; Cajuste, invece, ha fatto terapie. I rispettivi recuperi saranno gestiti con grande cautela verso la Champions; specie nel caso dello svedese, considerando l’esclusione dalla lista Uefa di Zielinski e le condizioni non ancora brillanti di Traorè