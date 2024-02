L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’autentica rivoluzione che ci sarà nel prossimo giugno. Secondo il quotidiano i big sono a rischio senza la qualificazione in Champions League. Questo finale di stagione dunque inciderà pesantemente sulle strategie future del club. Senza Europa, sarebbe complicato convincere i big della squadra a restare. Osimhen andrà via e questo è già si sa. La sua cessione sarà la polizza assicurativa in caso di fallimento dell’obiettivo Champions. Un anno senza Champions è sostenibile per il club che ha chiuso l’ultimo bilancio con 80 milioni di utile e ha risorse da cui attingere. Ma l’emergenza rischia di diventare tecnica. L’agente di Kvaratskhelia ha già lanciato segnali di insofferenza per un rinnovo, in cui il piazzamento finale peserà parecchio. Kvara ambisce a grandi palcoscenici, per lui sì che potrebbe essere un problema non partecipare alla Champions.