Sassuolo-Empoli, quanti diffidati per i neroverdi! Chi rischia di saltare il Napoli

Oggi alle 15 il Sassuolo ospiterà l’Empoli prima del recupero col Napoli fissato mercoledì alle 18 sempre al Mapei Stadium. Sarà una partita complicata per gli emiliani e non solo perché di tratta di uno scontro diretto. Boloca, Doig, Erlic, Pedersen e Thorstvedt sono diffidati. L’ammonizione significherebbe saltare il match contro i campioni d’Italia. Per il Napoli, Di Lorenzo è già squalificato e non prenderà parte alla sfida contro il Cagliari. Nelle fila degli azzurri Rrahmani e Mazzocchi sono diffidati. Anche Ngonge rischia la squalifica, ma non giocherà in Sardegna perché infortunato.