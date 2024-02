Martino, radiocronista, è intervenuto ai microfoni di InterNapoli.It a proposito dell’attuale situazione del Napoli. Queste le sue parole: “Contro il Barcellona il Napoli ha portato a casa un ottimo risultato in vista del ritorno. Calzona questa volta avrà tre settimane di tempo per preparare la partita e cercare l’impresa in Spagna. Calzona può risollevare questa squadra, è preparato e la scossa può arrivare sia in campionato che in Champions”.