Intervistato ad il Mattino il doppio ex di Napoli e Cagliari Gianfranco Zola ha fatto il punto su questa partita e sulla partita del Napoli contro il Barcelona. Ecco quanto detto:

“Cagliari-Napoli è la partita che non vorrei mai veder giocare, perché davvero sono pezzi del mio cuore. Chiudo gli occhi e non faccio il tifo per nessuno. Ma è una gara che arriva in un momento particolare per entrambi. Mi aspettavo un calo del Napoli dopo lo scudetto vinto, anche noi nel 90 lo subimmo l’anno successivo. Sulla partita di Champions dico che il Barcellona è una squadra di grandissimo talento, appena concedi qualcosa può farti male. Servirà il miglior Napoli per fermarli. Sulla situazione di Zielinski credo è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità, credo che un tale giocatore debba restare un patrimonio della società fino all’ultimo giorno di contratto”.