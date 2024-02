L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni di Cyril Ngonge. Secondo il quotidiano l’esterno belga sta effettuando allenamento personalizzato per un lieve trauma distorsivo al ginocchio. L’esterno ex Verona però, sarebbe sulla via del recupero. Difficilmente ci sarà nella trasferta di Cagliari, e quindi il ragazzo punta a recuperare per la partita di recupero di mercoledì con il Sassuolo