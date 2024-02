De Paola: “Calzona? Allucinazioni pericolose. Sento delle esagerazioni”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del nuovo allenatore azzurro Francesco Calzona.

Ecco le sue parole: “Con Francesco Calzona si sono viste ottime cose in pochissimo tempo: nel primo tempo con il Barcellona ha sofferto, ma nella ripresa se l’è giocata alla pari. Tifosi poco convinti dalla prima gara con il nuovo allenatore? Sono sorpreso, quando sento queste cose: l’abitudine crea pericolose allucinazioni…”.

Poi De Paola ha continuato: “Il Napoli pareggia e dimostra una tenuta atletica superiore al Barcellona, e persino una migliore tenuta tattica. Insomma, cosa si pretende da questa squadra? Capisco che Luciano Spalletti abbia lasciato un ricordo eccezionale, ma quanto fatto da Calzona in una sola partita fa ben sperare in vista delle prossime sfide: si è vista una squadra più organizzata in difesa e sulle fasce, meno isterica, meno sfilacciata e meno dubbiosa. I calciatori stanno ritrovando un’organizzazione. Non capisco… Mi sembra di leggere delle esagerazioni, come se la pretesa di un certo tipo di gioco e di risultati fosse scontata: non è così, e vale anche per le grandissime squadre”.