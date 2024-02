Gifuni: “Su chi dovrebbe puntare il Napoli? Ve lo dico io. Calzona? Non mi ha convinto una cosa”

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e in particolare di Piotr Zielinski.

Ecco le sue parole: “Io do molta importanza ad un Piotr Zielinski ritrovato per i prossimi tre mesi: bisognerebbe puntare nuovamente sul polacco perché di lui, manca la qualità nell’impostazione della manovra”.

Poi Gifuni ha continuato: “In difesa, il Napoli non ha uomini della qualità giusta per fare questa costruzione dal basso… E ‘ qualcosa che non mi ha convinto molto. La costruzione dal basso così come la intende Calzona, secondo me, è piuttosto rischiosa: ricorda quella proposta da Luciano Spalletti al suo primo anno sulla panchina del Napoli, quando esagerò nell’utilizzarla. Spalletti, poi, la abbandonò per buona parte nella stagione successiva, quando la limitò parecchio”.