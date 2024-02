UFFICIALE – Infortunio Ngonge, la Ssc Napoli svela la diagnosi. I dettagli

È stata da poco diramata la lista dei convocati di Francesco Calzona per la partita Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra i calciatori scelti dal nuovo allenatore, figura l’assenza di Cyril Ngonge. L’ex Verona, si è rivelato nelle sue prime uscite in maglia azzurra come un buon colpo, avendo messo a segno un gol contro il Genoa e ad aver propiziato un autogol nel corso di Napoli-Verona. Ieri, il belga si è allenato in gruppo solo in parte, per cui si è iniziato a pensare che potesse essere a rischio per il match. Dubbi confermati dalla lista diramata poco fa. In questa, si precisa che: “Ngonge non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri”.