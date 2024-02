Collovati: “In casa Napoli solo scelte disperate, su Calzona…”

L’ex campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e dell’esonero di Mazzarri. Ecco cosa ne pensa:

“Sono mosse disperate in casa Napoli: Calzona ha portato la Slovacchia agli Europei e quindi sicuramente è un ottimo allenatore, ma si cerca di riparare ai danni fatti dal presidente De Laurentiis, con tutto il rispetto per Mazzarri che ha meno responsabilità di Garcia, ma nessuno immaginava queste difficoltà dopo l’addio di Spalletti. Il presidente sa di aver sbagliato tutto, mi auguro per il Napoli che le cose si sistemino ma è difficile. Detto questo, un po’ di responsabilità le hanno anche i giocatori. La partita col Barcellona non dico potrebbe cambiare la stagione, ma rilanciare gli azzurri: il Barcellona ha problemi difensivi enormi, si può riscattare la stagione. Non è una sfida impossibile“.