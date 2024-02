Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su Mazzarri e sulla situazione in casa Napoli.

Queste le sue parole: “Cambiando continuamente il modo di difendere e attaccare manda tutti in confusione in un momento in cui i giocatori sentono la pressione. Poi l’assenza di Osimhen ha fatto la differenza, è mancata la sua qualità. Ma il problema del Napoli è dietro, fa fatica a compattarsi e concede sempre tanto“.