Zambardino: “Giampaolo sulla panchina del Napoli? Al peggio non c’è mai fine”

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha commentato nel suo editoriale la situazione in casa Napoli e il possibile cambio panchina.

Queste quanto scritto: “Le televisioni danno nel dopo partita la notizia di una dirigenza che penserebbe a un cambio in panchina. Si fa il nome di Giampaolo. Attenzione, al peggio non c’è fine, e forse non ci meritiamo di passare dal ridicolo alla tragedia prendendo un altro fallito pluriennale. L’inadeguatezza distrugge. Ma forse nel Napoli non ci sono più persone adeguate al ruolo”.