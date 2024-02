Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa la gara di Champions League Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale della competizione. La partita, prevista per mercoledì 21 febbraio, sarà parecchio tesa, tra due squadre che stanno attraversando periodi molto complicati. L’orario della conferenza, che di consueto verrà tenuta insieme ad un calciatore, è stato fissato per le ore 17 del giorno martedì 20 febbraio.