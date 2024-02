Conte: “Devo pensare a vincere. Pausa? Ho preso questo tempo per ricaricarmi”

Antonio Conte, allenatore, torna a parlare: lo fa ai microfoni del Telegraph. Il suo nome è accostato al Napoli come possibile nuovo allenatore per la prossima stagione. In autunno, c’è già stato un contatto con lui, che però ha rifiutato le lusinghe di Aurelio De Laurentiis. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Io devo vincere, gli altri aspettano il mio fallimento. Essere solo una squadra divertente non basta per vincere, me lo ricordano i trofei che ho a casa. Io ho allenato le migliori squadre e loro mi chiedevano sempre di vincere. Non posso lavorare per una squadra solo con l’intento di intrattenere, perché la mia aspettativa è vincere. Pausa? Ho preso questo tempo per me, per la mia famiglia e per i miei genitori. Mio padre mi ha spinto per rientrare subito, ma l’importante è ricaricarsi sia fisicamente che mentalmente”.