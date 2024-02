Galante: “Sostituto Kim? Il Napoli ce l’ha in rosa. È forte”

L’ex calciatore Fabio Galante è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del Napoli e della situazione che vive il club azzurro.

Ecco le sue parole: “Oggigiorno non puoi permetterti di non garantire il giusto approccio e l’intensità che richiede un match di Serie A. Nel calcio odierno c’è tanta intensità ed è necessario essere sempre sul pezzo. Altrimenti, si rischia di fare una brutta figura. Ciononostante, non è stato un Napoli così brutto contro i rossoneri. Non dimentichiamo che, lo scorso anno, il Napoli ha fatto delle cose eccezionali. Ha fatto dei gol, delle azioni, che sembrava giocassero alla PlayStation. È stata un’annata particolare e non so quanto potesse essere ripetibile. Ciò detto, non può essere stata soltanto l’assenza di Osimhen a determinare le difficoltà. È chiaro che parliamo di attaccanti che assurgono a riferimento per le rispettive squadre. Tuttavia, ogni anno è diverso dal precedente, ci sono tanti fattori da considerare”.

Poi Galante si è soffermato sul sostituto di Kim: “Natan ha le qualità per poter sostituire il coreano, è forte. Anche lui, però, è stato in balìa dei risultati, del cambio di allenatore e di tutte le difficoltà di questa stagione. Non ci sono state le circostanze per esprimersi al meglio. Mi sembra un ragazzo sul pezzo, mi garba come carattere. Faccio il tifo per lui, mi sembra un bravo ragazzo con le qualità per potersi affermare e prendere il posto del difensore coreano”.