Conte, non solo il Napoli. In estate ha rifiutato anche la Nazionale

Antonio Conte, allenatore, ha rilasciato un’intervista al Telegraph. Oltre ai temi trattati, la testata ha svelato che il tecnico ha rifiutato alcune proposte lavorative nel corso degli ultimi mesi, tra cui quella del Napoli e di altri club europei e arabi. Inoltre, ha rifiutato anche la proposta di tornare sulla panchina della Nazionale italiana, a seguito delle dimissioni di Roberto Mancini. Il motivo è l’intenzione di non voler entrare in duello con Luciano Spalletti, motivo per cui si è tirato indietro,