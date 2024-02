Gazzetta- La speranza finale per il Napoli si chiama Osimhen

La recente sconfitta a San Siro rischia di pesare come un macigno sul Napoli. La squadra di Walter Mazzarri, va ricordato, ha ancora una partita da giocare, ma è stata battuta dal Milan per 1-0 nell’ultimo turno di campionato, allontanandosi ulteriormente dalla zona europea. Attualmente il sesto posto è distante di tre punti, mentre anche la Roma è stata sconfitta dall’Inter. La strada per la Champions League sembra ancora più lontana, con l’Atalanta di Gasperini che occupa attualmente il quarto posto, distante ben sette lunghezze.

La speranza finale per gli azzurri risiede in Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era impegnato nella Coppa d’Africa con la sua Nazionale, giunta fino alla finale sconfitta solo dalla Costa d’Avorio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, da domani il giocatore sarà a Castel Volturno e riprenderà ad allenarsi con i compagni. Il suo ritorno potrebbe rappresentare un’occasione per ridare slancio al Napoli e lottare per un posto nella prossima Champions League.