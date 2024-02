TMW – Record negativo per gli azzurri, c’è un dato che non accadeva dal 1979

Il Napoli non è riuscito a segnare nemmeno al San Siro contro il Milan, un fatto che ci porta indietro di decenni per trovare numeri così negativi. La squadra di Mazzarri non ha realizzato alcuna rete nelle ultime cinque trasferte di campionato, con un solo pareggio e quattro sconfitte. Questo non succedeva addirittura dal 1979, quando i partenopei rimasero a secco di gol per sei gare consecutive in trasferta in Serie A. Questo ulteriore conferma il crollo offensivo che si è verificato durante la gestione di Mazzarri.