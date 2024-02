Marino: “Ho parlato con Giuntoli per Lazar Samardzic”

Nell’intervista a Tuttosport, Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha discusso anche del futuro di Lazar Samardzic. Nonostante le numerose trattative aperte nei mesi scorsi, il giocatore è rimasto nel club friulano anche durante il mercato di gennaio. Ecco le parole di Marino al talento serbo dell’Udinese: “Lo scorso giugno, uno dei miei ultimi impegni all’Udinese è stato un incontro con Giuntoli, il quale lo aveva già cercato per il Napoli. Investire su questo ragazzo è simile a mettere i soldi in un titolo bancario con un rendimento garantito. Chi avrà fiducia sarà sicuramente ricompensato”.