Comune, Simeone: “Il Maradona? Se ADL non manda una proposta non succederà nulla”

Nino Simeone, consigliere comunale del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“In 120 giorni non succederà nulla sul fronte stadio se il Napoli non manda una proposta. Siamo di fronte a tanti appelli ma nessuna richiesta ufficiale. Magari attendiamo una PEC con un project financing per capire cose vuole fare il Napoli col Maradona. I fondi pubblici servono per strutture pubbliche e non private. Se De Laurentiis vuole avere la gestione dello stadio ci sono delle condizioni precise per la concessione esclusiva, a cominciare dall’utilizzo per altri sport e le garanzie per gli investimenti della società privata“.

“La frase di De Laurentiis sui 120 giorni è una trovata mediatica e io voglio capire ancora cosa vuole. Vuole lo stadio gratis? Non si fa. Sarebbe un sogno, ma noi garantiamo gli interessi dei napoletani. Cosa vuole il privato? Convenzione? Concessione? Acquisto? Da ciò che so, De Laurentiis non ha incontrato molte volte il sindaco e l’ultima risale a qualche mese fa. Quando si sono incontrati per la convenzione, il sindaco gli ha chiesto di mandargli le carte mai mandate finora”.