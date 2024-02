Come riporta il portale croato ’24sata’, il Cagliari ha ceduto, in prestito fino al 31 dicembre 2024, Marko Rog, centrocampista ex-Napoli alla Dinamo Zagabria. Il giocatore croato é reduce da un infortunio al crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. La data di ripresa é fissata per Aprile. Rog andrà quindi in prestito nella squadra che lo ha lanciato e ricomincerà, presumibilmente ad aprile, a calcare il prato verde.