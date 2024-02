In vista della partita tra Milan-Napoli stasera alle 20.45 Sangiovanni, cantante penultimo classificato ieri a Sanremo e grande tifoso milanista, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Penso che il Milan sia favorito e penso che la vinceremo. Ma non voglio gufare”.

Chi prenderei dal Napoli?

“Vari giocatori. Non vorrei però rispondere con i soliti nomi, come Osimhen o Kvaratskhelia, penso che ci sarebbe utile un difensore come Di Lorenzo”.