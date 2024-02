Genoa-Atalanta le formazioni ufficiali: Scamacca guida l’attacco della Dea

Il Genoa affronterà l’Atalanta oggi alle 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris. L’obiettivo di Gilardino è quello di continuare questo andamento positivo e di terminare la stagione in metà classifica. Gasperini vuole vincere per far qualificare l’Atalanta alla prossima Champions League.

Nelle ultime 5 partite il Genoa ha effettuato 2 vittorie e 3 pareggi. L’Atalanta ha collezionato 4 vittorie e un pareggio. Gli ultimi 5 scontri tra le due compagini hanno visto l’Atalanta trionfante con 2 vittorie e 3 pareggi.

Formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. All: Gilardino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Keteleare, Scamacca. All: Gasperini