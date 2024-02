CorrSera – Top club europei già in pressing su Kvara: serve il rinnovo a cifre elevate

Kvara potrebbe essere forte oggetto di desiderio di diversi top club europei quest’estate.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui il georgiano sarebbe sotto i riflettori di molte società ambiziose che vorrebbero acquistarne il cartellino: il primo vero ostacolo per il Napoli riguarda il rinnovo del contratto e l’aumento dell’ingaggo già richiesto dal calciatore e dal suo procuratore, attualmente fermo a 1,4 annui. In estate si verrà il da farsi per il Napoli, ora ampiamente concentrato sulla corsa per il quarto posto.