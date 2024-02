Il Napoli dovrà fare una prova importante a San Siro contro il Milan.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui gli azzurri sono davanti ad un’occasione importante per svoltare la propria stagione. Un colpo potrebbe risultare deciviso per il prosieguo della stagione del Napoli: Mazzarri è al lavoro per dare fiducia a questa squadra e stasera adotterà un modulo molto attento per provare a fare male ai rossoneri.