UFFICIALE – Definita l’emittente che trasmetterà Napoli-Barcellona

Febbraio non è solo il mese delle maschere e dell’amore. A febbraio ritorna la Champions League. Tifosi e appassionati non aspettano altro. Intanto, il Napoli non vive un momento super brillante. Con difficoltà gli azzurri provano a risalire la classifica. In Europa, l’urna di Nyon ha definito l’avversaria degli azzurri da oltre un mese: sarà il Barcellona.

Situazione difficile anche per i blaugrana, con Xavi che ha dichiarato di voler lasciare il club a fine stagione. Anche loro hanno vinto il campionato lo scorso anno. Nonostante il momento complicato, la sfida con il Barcellona ha sempre il suo fascino e le insidie sono dietro l’angolo.

Molti i biglietti venduti per il 21 febbraio, data in cui il Barcellona sarà ospite al Maradona. Per coloro che non potranno assistere alla partita, Amazon Prime Video la trasmetterà in esclusiva.