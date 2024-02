Primavera, il Napoli passeggia a Modugno: è 4-1 sul Bari!

Il Napoli Primavera vince nella 18esima giornata di Primavera 2. Al centro sportivo Palmiotta di Modugno, gli azzurrini calano il poker contro il Bari.

Ci vogliono pochi minuti per passare in vantaggio. Vigliotti apre le marcature con un diagonale preciso. Il classe 2005 è in grande spolvero e si ripete poco dopo la mezz’ora con un gol di testa. Il tiro-cross di Russo chiude il primo tempo sul 3-0.

Nella ripresa il Bari accorcia con Patierno colpevolmente lasciato solo. Il 4-1 finale arriva all’85’ con Lorusso. La zona playoff si avvicina.