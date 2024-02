Palmieri provoca i napoletani: “Geolier? Come la Juventus”

Tancredi Palmieri ha pubblicato un post su X che ha scatenato le ire di molti napoletani, soprattutto dei tifosi del Napoli. Il giornalista di Sportitalia ha criticato la vittoria di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, nella serata delle cover a Sanremo 2024. “A che serve fare gara se vince Geolier solo perché lo votano a prescindere in quanto napoletano? – ha scritto – E vincerà il Festival. E’ come dire che la Juventus deve vincere sempre perché ha la maggioranza dei tifosi. Il Napoli e a Juventus non sono mai stati così simili #Sanremo2024″.