Ordine: “Pioli lascia il Milan? Vi spiego”

Cresce l’attesa per Milan-Napoli, big match dal fascino intramontabile. Tanti gli approfondimenti dei quotidiani sportivi oggi in edicola. In particolare, il giornalista Franco Ordine dedica il suo editoriale sul Corriere dello Sport al caso Pioli. Il tecnico potrebbe presto lasciare il Milan ma, secondo il giornalista, nulla è deciso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nessuna scelta è stata già fatta, nessun impegno scritto consegnato all’interessato. E nella fattispecie ricorda molto da vicino quel che accadde ai tempi in cui il cognome inedito del tedesco Rangnick cominciò a circolare a Milanello e negli uffici di casa Milan. Questo quadro significa ancora che Pioli – legato da un contratto in scadenza nel giugno 2025 – ha ancora possibilità concrete di rovesciare tutti gli attuali pronostici e magari di spuntare un altro colpo di coda. A condizione, naturalmente, che la stagione venga conclusa con il posto Champions in tasca e magari un inatteso successo in Europa League”.