Milan-Napoli al Meazza: scontro per la corsa Champions

Tra le gare da non perdere della 24esima giornata di Serie A c’è sicuramente quella dello Stadio Meazza di Milano tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Walter Mazzarri, squadre che alla vigilia del turno occupano rispettivamente la terza e la settima posizione con una differenza di 14 punti, anche se gli azzurri hanno una gara da recuperare.

Una sfida molto importante nell’economia della corsa all’Europa nella prossima stagione perché se il Milan ha quasi messo in ghiaccio la partecipazione alla Champions League, con 11 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, per il Napoli l’obiettivo minimo in questa seconda parte di stagione diventa almeno il quarto posto visto che l’Atalanta è a sole quattro lunghezze. La gara verrà trasmessa come di consueto in esclusiva su DAZN, anche se sarà disponibile la diretta dei risultati Serie A su Sportytrader, un live utile per seguire questa e le altre sfide della massima divisione italiana. La sfida di San Siro è in programma per domenica 11 febbraio alle 20.45.

Le due squadre arrivano a questo scontro diretto con alle spalle una vittoria di misura nel turno precedente. Il Milan è andato a espugnare il Benito Stirpe di Frosinone recuperando un parziale negativo di 2-1 prima di chiuderla nei minuti finali. Anche il Napoli ha ottenuto i tre punti grazie alla rimonta firmata nell’ultima parte di gara da un’autorete e dal gol-vittoria di Khvicha Kvaratskhelia. Per l’undici allenato da Walter Mazzarri è stato il terzo risultato utile di fila in Serie A che ha fatto seguito al successo interno con la Salernitana e al pari senza reti in casa della Lazio. E, a proposito di gare lontane dal Diego Armando Maradona, per ritrovare l’ultimo successo in campionato dei campani bisogna tornare al 25 novembre quando con un 2-1 espugnarono il Gewiss Stadium di Bergamo. Da allora tre sconfitte e un pari con l’aggravante di zero gol segnati.

Per il Napoli non sarà facile andare a espugnare il campo del Meazza visto che i rossoneri sono imbattuti in casa da sei turni con cinque vittorie e un pareggio. Inoltre, il Milan vanta una striscia di imbattibilità in Serie A, tra casa e trasferta, di otto partite con sei vittorie e due pareggi. Nella gara di andata del 29 ottobre scorso il risultato fu di 2-2. Tra campionato e Champions League, il Napoli non batte il Milan da quattro gare consecutive: due vittorie rossonere e due pareggi. In soccorso vengono i numeri delle trasferte giocate dai partenopei sul campo del Diavolo: nelle ultime 3 uscite, il Napoli ha vinto di misura (due volte per 1-0 e una volta per 2-1) e, compreso l’1-1 della stagione 2019-2020, è imbattuto all’ombra della Madonnina in campionato da quattro gare consecutive. Per gli amanti delle scommesse sportive, qualche dato in aggiunta ai precedenti ci dice che sono stati registrati 9 Over 2.5 (ovvero 3 o più gol) nelle ultime 10 partite del Milan in Serie A e che in 9 delle ultime 10 gare i rossoneri hanno segnato almeno 2 gol. E se solo in 2 delle ultime 6 partite del Napoli sono andate a segno entrambe le squadre, il Gol si è verificato negli ultimi 4 incontri del Milan in Serie A.