Marko Rog torna a casa, domani la firma sul contratto

Secondo il sito “24Sata” è praticamente ufficiale l’accordo tra il Cagliari e Dinamo Zagabria per il prestito dell’ex centrocampista del Napoli Marko Rog. Il calciatore croato non è mai sceso in campo quest’anno a causa di una rottura del legamento. Il centrocampista classe 1995 dovrebbe tornare a disposizione verso aprile.

Per questo motivo i due club hanno concordato il prestito secco per un anno. La firma del contratto è prevista per la giornata di domani, dato che in Croazia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al 15 Febbraio.