Mauro senza filtri: “Agli str***i che dicono che ce l’ho col Napoli dico questo!”

Massimo Mauro non le manda a dire. L’ex calciatore del Napoli è intervenuto a Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Mauro non sopporta chi lo accusa di essere tifoso di una squadra o di un’altra, nel suo cuore c’è il Catanzaro. Per le altre, solo tanto rispetto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La difesa a 4 mi sembra la soluzione migliore. Di Lorenzo non da esterno mi sembra una bestemmia per come l’abbiamo visto l’anno scorso da attaccante aggiunto. Di Lorenzo e Mario Rui laterali mi sembrano la soluzione migliore. Poi è chiaro che conta la cazzimma e l’interpretazione e non solo il modulo.

Inter? Meglio del Napoli di Spalletti non c’è, uno Scudetto più meritato di quello non lo vedevo da anni e quegli stronzi che dicono che ce l’ho col Napoli devono ascoltare bene. Poi io non ho mai leccato nessuno, il mio cuore è Catanzaro e le altre maglie le ho rispettate ma non ho mai detto di amare Juve, Napoli o Udinese”.