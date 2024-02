Sky Sport – Probabili formazioni Milan-Napoli: Mazzarri prepara un nuovo ruolo per Kvaratskhelia

Il Napoli affronterà il Milan domenica alle 20.45 a San Siro. L’obiettivo di Mazzarri è quelli di ripartire dopo la vittoria contro il Verona e di lottare per un posto in Champions League. Pioli vuole continuare il periodo positivo e rimanere tra le prime quattro.

Il Napoli viene da una striscia di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5. Nelle ultime 5 il Milan ha totalizzato 4 vittorie e un pareggio. Gli ultimi 5 scontri tra le due compagini hanno visto il Milan trionfante con 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Probabili formazioni da Sky Sport

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjear, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All:Pioli

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. All: Mazzarri

La grande novità riguarda l’esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che contro i rossoneri potrebbe esordire in un nuovo ruolo per mettere più in difficoltà i ragazzi di Pioli.