Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Televomero alla trasmissione Giochiamo d’Anticipo: “Con Spalletti c’era una impraticabilità reciproca del rapporto. L’errore è stato quello di non costruire molto prima un rapporto diverso magari anche con dirigenti capaci di mediare. La fazione c’era, Giuntoli e Spalletti da una parte e tutti gli altri dall’altra. De Laurentiis sapeva benissimo che Spalletti gli avrebbe detto ‘me ne vado’, quindi la pec era formale, ma nei contratti non conta niente, se uno non vuole stare da una parte non ci sta. Per i calciatori e gli allenatori i contratti non valgono niente”.