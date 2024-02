Le probabili formazioni di MN: Milan-Napoli, tocca a Ostigard?

Cresce la tensione. La prossima giornata di Serie A vedrà il Napoli in scena a Milano per sfidare il Milan di Pioli. Partita delicatissima per i ragazzi di Mazzarri che con non poca difficoltà tentano di recuperare il quarto posto. La compagine azzurra dovrà fare ancora a meno del suo bomber Osimhen, che in contemporanea con gli azzurri sfiderà la Costa d’Avorio domenica sera. Al suo posto Simeone sembra per ora aver vinto il ballottaggio con Raspadori, apparso poco lucido nelle ultime partite. Non è escluso che Mazzarri possa optare per un 3-5-2 che può addirittura diventare un 3-5-1-1, con Kvaratskhelia che può agire alle spalle dell’argentino. La novità, però, è in difesa: Leo Ostigard potrebbe avere una chance da titolare con Rrahmani e Juan Jesus. Mazzocchi sostituirà lo squalificato Mario Rui. Zielinski si è allenato in gruppo oggi, ma non c’è ancora certezza di una sua convocazione.

Intanto, nonostante il terzo posto, i padroni di casa non vivono un momento molto brillante. Pioli dovrà fare a meno di Kalulu, Pobega, Thiaw, Caldara, Pobega e Tomori. Reijnders è squalificato.

Milan (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Mirante, Sportiello, Florenzi, Jimenez, Simic, Bartesaghi, Musah, Terracciano, Jovic, Okafor. All. Pioli

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp: Contini, Idasiak, D’Avino, Gioielli, Lindstrom, Natan, Demme, Traorè, Dendoncker, Ngonge, Raspadori, Politano.