Gnocchi: “Pioli? Potrebbe essere l’uomo giusto. Pecchia? Me lo tengo stretto”

Gene Gnocchi, comico ed attore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Pioli al Napoli?

“Con De Laurentiis si fa fatica a funzionare, ma Pioli potrebbe essere un progetto giusto perché è aziendalista. Sa plasmare la squadra, ha delle idee, nonostante De Laurentiis non abbia un carattere facile. in conferenza stampa tende sempre a sminuire chi ha vicino e questo alla fine si ripercuote anche sull’ambiente”.

Pecchia?

“Al Napoli farebbe benissimo, ma me lo tengo stretto a Parma. Non sono così sicuro che il Parma vincerà a mani basse il campionato, sta vivendo una stagione di alti e bassi. Pecchia è un allenatore in rampa di lancio, il Parma ha dei giovani meravigliosi ed è una gran bella squadra. Sarebbe una scommessa molto interessante al Napoli“.