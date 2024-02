Baroni: “A Napoli non meritavamo la sconfitta”

In vista della gara di domenica contro il Monza all’U-Power Stadium, Marco Baroni ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa. In particolare, l’ex calciatore del Napoli ha parlato della sconfitta al Maradona affermando che i suoi non meritavano di perdere. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quando si affronta un campionato così bisogna essere in grado di gestire la sconfitta, a Napoli per come è arrivato il goal l’amarezza per una sconfitta che la squadra non meritava è ancora più grande, dobbiamo lavorare sulle situazioni e bisogna fare punti, che sono quello che adesso dobbiamo perseguire. Ci sono dei ragazzi pronti, come ad esempio Vinagre che arriva da un calcio come il nostro, ho passato un po’ di tempo in Inghilterra a vedere la Championship ed è un campionato paritetico alla Serie A, anche dagli altri sto vedendo segnali importantissimi, comunque per fare punti dobbiamo fare di più, non basta fare un tempo a Napoli e poi farci dire che siamo stati bravi, serve di più”.