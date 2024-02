The Telegraph – Novità clamorosa in arrivo nel calcio internazionale, si pensa al cartellino blu, a cosa servirebbe

Novità clamorosa anticipata quest’oggi dal The Telegraph, che annuncia una decisione che potrebbe prendere l’IFAB nel corso dei prossimi mesi. Si sta infatti pensando di introdurre il cartellino di colore blu, ovvero un cartellino a metà tra il giallo e il rosso. Non si andranno a sostituire i cartellini classici, ma sarà un’aggiunta, sarà infatti un cartellino che determinerà un’uscita dal campo momentanea. Si pensa ad una squalifica dal campo di circa 10 minuti, per poi rientrare nuovamente e continuare a giocare. Questa sanzione per non è istituita per tutti i casi, infatti, come viene spiegato dal Tabloid inglese, serve per proteste eccessive, con il cosiddetto “fallo tattico” o di situazioni antisportive reiterate. La novità dovrebbe essere introdotta nella riunione del 2 marzo a Glasgow in Scozia, e la sperimentazione dovrebbe partire con la FA Cup.