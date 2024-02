Nations League – Sorteggiati i gruppi della Lega A, per l’Italia di Spalletti girone di ferro con Belgio e Francia

Alle ore 18 si sono tenuti i sorteggi per i gruppi della Nations League, dalla Lega D per arrivare alla Lega A. L’Italia di Luciano Spalletti parte dalla Fascia 1 in quanto semifinalista, così come la Spagna, la Croazia e l’Olanda. Nella fascia 2 lo spauracchio è rappresentato da Portogallo e Belgio, mentre nella terza troviamo Germania e Francia. Per la Nazionale del tecnico di Certaldo il gruppo in cui è stata inserita è l’A2. Le tre avversarie della nostra Nazionale sono il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, dalla terza fascia i vice campioni del Mondo in carica della Francia di Kylian Mbappè e di altri fenomeni del calcio internazionale. Dall’ultima fascia invece si trova l’Israele di Zahavi.