Il Mattino – Stadio, qualche giorno fa incontro tra De Laurentiis e Manfredi. La situazione

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della questione stadio, uno dei temi di cui ieri Aurelio De Laurentiis ha discusso nella sua conferenza stampa. Secondo quanto riportato, in questi giorni c’è stato un incontro tra il presidente degli azzurri ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all’hotel Britannique. Proprio in questo è sorta la deadline dei 120 giorni per ottenere l’ok per i lavori per lo stadio Diego Armando Maradona. Inoltre, si aggiunge che De Laurentiis è convinto che si possa trovare una soluzione per avere in affidamento l’impianto: Manfredi infatti è pronto ad aprire a quanto proposto.