A piccoli passi stanno rientrando Meret ed Oliveira che ieri hanno svolto lavoro personalizzato, se oggi riusciranno ad rientrare in gruppo non è escluso che ci saranno con il Milan. Come riporta Il Mattino Mazzarri avrà a che fare con il rientro di Alex Meret che potrebbe cambiare le gerarchie in porta, in ogni caso L’emergenza è alle spalle.