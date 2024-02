Damiani: “Osimhen aiuterà il Napoli, poi due opzioni: vi spiego”

L’ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione che vive il Napoli.

Ecco le sue parole: “Le partite da giocare sono molte, il Napoli fa la corsa su se stesso, dovrà crescere e migliorare ancora, anche l’Atalanta è una squadra forte, certo l’Europa League per i nerazzurri può essere uno stimolo, ma anche causa di enorme dispendio energetico. Era difficile con il Verona, dopo aver subito il gol il Napoli ha avuto una bella reazione, i ragazzi hanno ottenuto una bella vittoria, importante per il morale e la corsa al quarto posto”.

Poi Damiani ha continuato: “La difesa a tre contro il Milan? Credo poco nei sistemi di gioco, è più importante correre, fare gol e giocare, Mazzarri saprà come fare. Spero che Osimhen torni in forma, lui è un centravanti fortissimo, un vero leader, che fino al termine della stagione aiuterà il Napoli a tornare in alto in classifica. PSG o Premier nel suo futuro? Si, ma tra queste due ipotesi è difficile sapere dove andrà, la Premier è il più bel campionato, il PSG però è una grande realtà”.