Gifuni: “Caso Zielinski? Attenzione, non è l’unico”

La situazione di Piotr Zielinski a Napoli preoccupa i tifosi azzurri, con il beniamino polacco che ha deciso di cambiare aria. Proprio di questo ha parlato Gianluca Gifuni a Radio Marte.

Di seguito le sue parole: “Ci sono delle cose che non mi convincono: mettere Zielinski fuori lista, al di là dell’aspetto contrattuale e dell’Inter, per rimpiazzarlo con Traorè è una mossa che proprio non capisco, che non mi ‘suona’. Piotr è stato il migliore del Napoli nella prima parte del campionato, poi ha avuto un calo, però il Napoli ha fatto una scelta precisa, escludendolo dalla Champions, più legata agli investimenti per il futuro che alla certezza dei risultati sul campo, dal momento che uno Zielinski ritrovato sul piano mentale darebbe più sicurezze dei nuovi arrivati, definiti da De Laurentiis ‘un esperimento’…”.

Poi Gifuni ha continuato: “Vi dirò di più ovvero che bisogna fare attenzione anche al contratto di Frank Anguissa, perché scadrà nel 2025: è vero che il Napoli ha in mano un’opzione per estenderne la durata, però i tempi sono già maturi, se si deve pensare a ridiscutere qualcosa. C’è da capire se il camerunense farà parte del futuro, se sarà ancora un perno della programmazione”.